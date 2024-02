Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelēz: le DG de Haleon entre au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Mondelēz International a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian McNamara au conseil d'administration de la société depuis le 1er février.



Brian McNamara a notamment dirigé l'activité Consumer Healthcare de GSK, une structure qui a changé de nom pour Haleon en mai 2022 et dont il est devenu directeur général.



Avant de rejoindre GSK en 2015, Brian McNamara a occupé divers postes de direction au sein de plusieurs sociétés mondiales de produits de consommation, notamment Novartis AG et The Procter & Gamble Company.



' Nous sommes heureux d'accueillir Brian au sein de notre conseil fourniront des informations précieuses et une contribution stratégique à notre équipe ', a déclaré en substance Dirk Van de Put, le p.d.-g. de Mondelēz International.







