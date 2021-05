Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : lancement d'un programme pour les jeunes pousses Cercle Finance • 10/05/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Mondelez annonce que SnackFutures, son centre d'innovation et de capital-risque, a sélectionné neuf jeunes pousses spécialisées dans les collations, pour constituer la classe inaugurale de son programme CoLab, qui débutera en juin. Les participants recevront une collaboration pratique avec des experts, du mentorat et une subvention de 20.000 dollars, dans le cadre de ce programme de 12 semaines conduit par SnackFutures pour les aider à accélérer le développement de leurs activités.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ +0.36%