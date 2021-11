Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : l'UE autorise le rachat de Chipita information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle autorisait l'acquisition du grec Chipita par le géant américain de l'alimentation Mondelez. Dans un communiqué, l'exécutif communautaire européen explique être arrivé à la conclusion que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen. 'S'il est vrai que les deux groupes sont tous les deux présents sur les marchés de la boulangerie et de la confiserie, leurs produits sont surtout complémentaires là où ces activités se chevauchent', estime Bruxelles. En mai dernier, Mondelez avait annoncé l'acquisition de Chipita, un fabricant de snacks et de produits de boulangerie industrielle très présent en Europe centrale et orientale. Créé en Grèce il y a une quarantaine d'années, Chipita bénéficie d'une forte croissance qui l'a conduit à générer l'an dernier un chiffre d'affaires de 580 millions de dollars. Le montant de l'opération est évalué autour de deux milliards de dollars.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -0.15%