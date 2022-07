Mondelēz international affiche un BPA de 67 cents par action au deuxième trimestre

(AOF) - La multinationale agroalimentaire américaine Mondelēz International a publié des revenus nets en hausse de 9,5% 7,27 milliards de dollars, obtenus notamment grâce à une croissance organique de 13,1%. Le BPA ajusté s'est élevé à 67 cents, soit une hausse de 9,1% à taux de change constant. Le consensus FactSet prévoyait un bénéfice ajusté de 64 cents par action sur un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars.

Pour 2022, la société prévoit maintenant une croissance organique du chiffre d'affaires net de plus de 8%, ce qui reflète la force de son premier semestre et une hausse des prix liée à l'augmentation des coûts d'intrants. Les prévisions de la société concernant la croissance à un chiffre du bénéfice par action ajusté, à taux de change constant, restent inchangées.

Les perspectives de la société en matière de flux de trésorerie disponible demeurent à plus de 3 milliards de dollars. La société estime que la conversion des devises réduira d'environ 5 % la croissance du chiffre d'affaires net pour 2022 et aura un impact négatif de 0,22 dollar sur le BPA ajusté.

