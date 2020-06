Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : en baisse, mais un broker reste à l'achat Cercle Finance • 24/06/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Mondelez recule ce mercredi de -1%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, après un échange avec ce dernier. 'Nous continuons à recommander le titre étant donné le momentum positif que connait le titre et le potentiel de croissance à long terme', constate le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 60 dollars sur la valeur.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -2.41%