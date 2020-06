Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : du plastique recyclé pour le Philadelphia Cercle Finance • 02/06/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le géant américain Mondelez annonce ce mardi que l'emballage de son fromage Philadelphia, vendu dans toute l'Europe, sera fabriqué à partir de plastique recyclé à partir de 2022. L'entreprise - qui s'est déjà engagée à utiliser 5% de contenus recyclés - a déclaré qu'elle veillerait à ce que 100% de ses emballages soient recyclables et étiquetés avec des informations sur le recyclage d'ici 2025. Mondelez précise être en voie d'atteindre cet objectif, avec 93% des emballages de l'entreprise conçus pour être recyclables aujourd'hui.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -0.93%