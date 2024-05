Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: de nouvelles installations à Singapour information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce l'inauguration de son laboratoire régional de biscuits et de snacks cuits au four et de sa cuisine d'innovation à Singapour, réaffirmant son engagement en faveur de l'innovation et du développement de produits en Asie-Pacifique.



Le laboratoire et la cuisine de l'innovation serviront de centre d'excellence stratégique et de centre régional favorisant le développement créatif et l'innovation dans la catégorie des biscuits et des collations cuites au four.



Soutenue par un investissement de plus de cinq millions de dollars, l'installation étend les capacités du centre technique existant du groupe agroalimentaire à Singapour, créé en 2006, puis étendu en 2018 pour se concentrer sur les gommes et bonbons.





