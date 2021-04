Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : croissance de 11% du BPA ajusté au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Mondelez International a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 10,6% à taux de changes constants au titre du premier trimestre 2021, pour atteindre 77 cents, niveau au-dessus de l'estimation moyenne des analystes. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 1,4 point à 17,9%, pour des revenus en hausse de 7,9% à 7,24 milliards de dollars. En organique, ces derniers se sont accrus de 3,8% avec des effets volumes-mix de 1,5 point et prix de 2,3 points. Pour l'ensemble de l'année 2021, le groupe agroalimentaire -détenteur des marques LU et Cadbury- anticipe une croissance de son BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre' à taux de changes constants, et une croissance organique des revenus de 3% ou plus.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ +3.68%