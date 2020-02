Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : confirme ses objectifs environnementaux Cercle Finance • 26/02/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Le groupe Mondelez confirme ce mercredi avoir l'objectif, d'ici 2025, de réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2018. Ces objectifs sont, selon le groupe, 'cohérents avec les réductions d'émissions nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius'. Mondelez rejoint au passage le Science Based Targets initiative (SBTi), qui se fixe pour but de 'piloter une action climatique ambitieuse dans le monde de l'entreprise'.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -1.52%