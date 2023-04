Mondelez: candidatures ouvertes pour CoLab Tech information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Mondelez a annoncé mardi soir l'ouverture des candidatures pour CoLab Tech, son programme d'accélération novateur 'conçu pour aider les entreprises en démarrage à relever les principaux défis en matière de technologie alimentaire et de durabilité'.



CoLab Tech cherche à trouver et à collaborer avec des start-ups offrant des solutions et le potentiel d'évoluer dans les activités principales du groupe agroalimentaire dans les domaines du chocolat, des biscuits et des collations cuites au four.



Ce programme de 12 semaines débutera à l'automne 2023. Il comprendra des ateliers, des expériences pratiques et des sessions virtuelles, un mentorat, ainsi qu'un accès aux experts et aux partenaires de Mondelez à travers le monde.