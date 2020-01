Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : BPA trimestriel un peu supérieur aux attentes Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Mondelez International a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté stable à taux de changes constants au titre des trois derniers mois de 2019, à 61 cents, dépassant d'un cent l'estimation moyenne des analystes. La marge opérationnelle s'est améliorée de 0,3 point à 13,1%, pour des revenus en hausse de 2,1% à 6,91 milliards de dollars. En organique, ils se sont accrus de 4,1% avec des effets volumes-mix de 2,2 points et prix de 1,9 point. Sur l'ensemble de 2019, le groupe agroalimentaire (Cadbury, Lu, Milka...) a ainsi réalisé un BPA ajusté de 2,47 dollars, en croissance de 8% hors effets de changes, dépassant ainsi sa fourchette cible de 5-7% d'il y a trois mois.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -0.53%