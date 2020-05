Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : améliore ses performances environnementales Cercle Finance • 08/05/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Mondel?z International annonce ce jour la publication de son rapport Snacking Made Right 2019, et souligne 'les progrès significatifs de l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs de collations durables et responsables en 2025'. S'agissant de son impact environnemental, le groupe revendique ainsi une réduction de 15% des émissions de CO2 dans les opérations de fabrication, 27% de réduction de la consommation d'eau dans les zones où l'eau est la plus rare, et 21% de réduction des déchets des opérations de fabrication.

