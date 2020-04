Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : acquisition de parts dans Give & Go finalisée Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé mercredi soir avoir finalisé l'acquisition d'un 'intérêt majoritaire significatif' dans Give & Go, fournisseur de pâtisseries nord-américain détenant les marques 'two-bite' et 'Create-A-Treat', opération annoncée fin février. Le groupe agroalimentaire soulignait alors que Give & Go, qui a connu ces dernières années une croissance attractive avec environ 500 millions de dollars de revenus en 2019, viendra compléter son portefeuille qui comprend Tate's Bake Shop et Perfect Snacks.

