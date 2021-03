Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : acquisition de Grenade au Royaume Uni Cercle Finance • 22/03/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce un accord visant l'acquisition d'une participation majoritaire significative dans Grenade, un pionnier britannique de la nutrition de performance dans le segment en croissance rapide des barres à haute teneur en protéines. 'Son Carb Killa est le produit le plus vendu dans le segment depuis 2016 avec une présence croissante au Royaume Uni et une disponibilité dans d'autres régions, y compris l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique', souligne le groupe agroalimentaire. Cette acquisition, dont les modalités financières ne sont pas divulguées, devrait être finalisée d'ici fin mars. Alan Barratt, le fondateur de la société, continuera à la gérer depuis son siège social au Royaume Uni et conservera une participation minoritaire.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ -0.03%