Mondelez: acquisition de Clif Bar finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 09:13

(CercleFinance.com) - Mondelez International a annoncé lundi soir avoir finalisé l'acquisition de Clif Bar & Company, présenté comme le premier fabricant américain de barres énergétiques nutritives contenant des ingrédients biologiques.



L'acquisition porte l'activité mondiale de snack-bar de Mondelez à plus d'un milliard de dollars, avec des marques telles que CLIF, CLIF Kid et LUNA complétant l'activité de snacking réfrigéré de Perfect Snacks aux États-Unis et de Grenade au Royaume-Uni.



'Cette acquisition fait également progresser la stratégie de la société visant à remodeler son portefeuille afin de générer une croissance plus élevée et durable', ajoute le groupe agroalimentaire, qui exploite des marques telles que Lu, Milka et Oreo.