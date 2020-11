Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mondelez : a investi dans une start-up dans l'alimentaire Cercle Finance • 10/11/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - La branche capital-risque de Mondelez a investi dans Torr, une entreprise israélienne de technologie alimentaire en phase de démarrage, a déclaré le groupe sans révéler les termes de l'accord. Torr a été fondée par des scientifiques de l'alimentation et des experts culinaires dans le domaine des snacks à ingrédients multiples avec une technologie 'révolutionnaire', a déclaré Mondelez. L'investissement est le résultat d'une collaboration précédemment annoncée entre SnackFutures, sa branche d'investissement en capital-risque, et The Kitchen, un incubateur israélien avec 18 entreprises en portefeuille, a ajouté la société. ' Le secteur israélien des technologies alimentaires est considéré comme l'un des écosystèmes d'innovation les plus dynamiques et les plus passionnants au monde ' indique le groupe. SnackFutures cherche à accélérer l'innovation par l'invention de nouvelles marques et entreprises, ainsi que par des investissements à risque avec des entrepreneurs en démarrage.

Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A NASDAQ +1.45%