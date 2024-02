Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moncler: une fin d'année 2023 solide fait bondir le titre information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Moncler a dévoilé hier soir des résultats annuels supérieurs aux attentes à la faveur d'une accélération de la croissance de ses ventes au sein de son réseau de distribution propre en fin d'année.



Le fabricant de doudounes de luxe dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 2,98 milliards d'euros en 2023, dont une croissance de 15% à taux de change constants.



Son résultat opérationnel courant (Ebit) a atteint 893,8 millions d'euros, contre 774,5 millions un an plus tôt, soit une marge d'exploitation en amélioration à 30%, contre 29,8% en 2022.



Le bénéfice net annuel s'établit à 611,9 millions d'euros, à comparer avec 606,7 millions d'euros en 2022.



Dans une note de recherche, les analystes de RBC se disent admiratifs de la capacité du groupe milanais à afficher une croissance constante, mettant en avant une dynamique commerciale 'parmi les meilleures du secteur du luxe'.



Le courtier canadien dit ainsi tabler sur une croissance à deux chiffres en 2024 en dépit des incertitudes économiques qui affectent actuellement le marché.



Sur Euronext Milan, l'action du fabricant de vêtements et d'accessoires de montagne grimpait de presque 6% en milieu de journée, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice MIB.





Valeurs associées MONCLER MIL +3.40%