Moncler : s'envole, les bénéfices dépassent les estimations

(CercleFinance.com) - Les actions Moncler sont en hausse de plus de 6 % à Milan, alors que le fabricant italien de doudounes de luxe a annoncé des bénéfices pour l'année 2020 qui ont dépassé les attentes du marché. Les actions ont atteint de nouveaux sommets, ayant augmenté de 64 % au cours des six derniers mois. Les résultats de Moncler pour l'exercice 2020 ont été nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros dépassant le consensus de 4 %, tandis que l'EBIT de 368 millions d'euros a été supérieur de 24 % au consensus, et enfin le bénéfice net de 300 millions d'euros a dépassé les prévisions du marché de 54 %, ont noté les analystes. Moncler a déclaré que sa performance s'est accélérée au cours du second semestre, grâce à ses activités en Chine et à ses ventes importantes en ligne. L'entreprise va proposer un dividende de 0,45 euro, également supérieur de 50 % aux prévisions du marché de 0,30 euro. Selon la RBC, les résultats démontrent 'une exécution ciblée et une forte dynamique de la marque, en particulier en ce qui concerne la génération de la demande pour les clients existants et nouveaux'.

Valeurs associées MONCLER MIL +5.93%