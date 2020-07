Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : repli du titre, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 03/07/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Les actions Moncler sont en repli de près de 2% vendredi alors qu'UBS a abaissé son opinion sur le fabricant italien de vestes de luxe. Le bureau d'analyses est passé de 'acheter' à 'neutre' sur la valeur. Compte tenu des pressions à court terme, le bureau d'analyses ramène son objectif de cours de 37,1 euros à 36,5 euros. Dans une note aux clients, UBS invite les investisseurs à une 'pause pour respirer' car elle voit les risques augmenter dans la deuxième partie de l'année.

Valeurs associées MONCLER MIL -3.40%