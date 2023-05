Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: prises de profits malgré de bons chiffres information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le titre Moncler se replie vendredi matin en Bourse de Milan, pénalisé par des prises de profits alors que le fabricant de doudounes italien a publié des chiffres d'activité meilleurs que prévu.



Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe milanais a augmenté de 23% à 726 millions d'euros, alors que le consensus des analystes financiers visait 690 millions d'euros.



Hors effet de change, les ventes augmentent encore de 23%.



L'entreprise dit avoir bénéficié d'une accélération du dynamisme de son réseau de vente directe (+34%), mais aussi de la vitalité de son activité en Asie (+32%) suite à l'allègement des mesures sanitaires en Chine.



Les analystes d'UBS évoquent néanmoins une certaine prudence en termes de marges, l'équipe de direction ayant déclaré vouloir 'défendre le seuil des 30% face à l'intensification des dépenses d'investissement'.



Vers 11h00, l'action Moncler perdait 1,7% quand l'indice FTSE MIB prenait 0,8%. Le titre affiche cependant une hausse de 32% depuis le début de l'année et évolue toujours non loin de ses sommets historiques.





Valeurs associées MONCLER MIL -2.23%