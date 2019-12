Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : prend environ 10%, intérêt de Kering ? Cercle Finance • 05/12/2019 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'action Moncler 10% ce matin à la Bourse de Milan alors que selon l'agence de presse Bloomberg, la direction du groupe de luxe italien aurait discuté d'un rapprochement avec le français Kering, qui détient déjà Gucci. 'Les marges de Moncler sont du même niveau que celles d'Hermès, mais l'interrogation porte davantage sur la capacité du groupe à maintenir une forte croissance. Il sera intéressant de voir si les concurrents de LVMH, après son acquisition de Tiffany & Co, cherchent eux aussi à grossir à tout prix afin ne pas laisser le leader mondial trop loin devant', relèvent ce matin les spécialistes d'Aurel BGC. Alors, encore une fusion dans le luxe ? Prudence : alors que ni Moncler, ni Kering n'ont fait de commentaire, l'information de Bloomberg est rédigée au passé (des discussions 'ont eu lieu', et non pas 'ont lieu'). Rien ne dit qu'elles se poursuivent. Cela étant, l'action Moncler a marqué ce matin en séance un nouveau record historique, à 43,61 euros. A suivre.

Valeurs associées MONCLER MIL +6.65%