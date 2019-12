Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 11/12/2019 à 13:25









(CercleFinance.com) - Moncler recule de 1,9% à Milan après des propos d'UBS dégradant sa recommandation de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours ajusté de 40 à 42 euros, jugeant maintenant le risque-rendement équilibré après une progression de 45% du cours depuis le début de l'année. Le broker estime aussi que le titre intègre actuellement une prime de rachat qui peut ou non se matérialiser et qu'il y a une possibilité pour que Tamasek puisse vendre sa part d'environ 5% après une réorganisation récente de la structure de détention. 'Nous continuons d'apprécier Moncler dans une perspective fondamentale, étant un dossier de croissance unique dans le secteur, soutenu par une expansion des espaces et une forte dynamique de marque', affirme-t-il toutefois.

Valeurs associées MONCLER MIL -1.80%