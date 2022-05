Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: pas d'enthousiasme malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'action Moncler évolue sur une note de faiblesse jeudi à la Bourse de Milan en dépit des bons résultats dévoilés dans la soirée d'hier par le fabricant italien de doudounes haut de gamme.



Le groupe de mode a fait mieux qu'attendu au premier trimestre, affichant un chiffre d'affaires en hausse de 61% à 589,9 millions d'euros, dont une croissance de 60% à taux de change constants.



Les ventes au détail réalisées dans les 238 boutiques du groupe, qui représentent près de 80% des ventes totales, ont progressé de 34% à change constants, tandis que les ventes en gros ont augmenté de 12%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent une dynamique 'robuste' en ce début d'année et un retour en forme 'confirmé' de la part du groupe créé par Remo Ruffini.



Ils soulignent notamment les bonnes performances de la marque récemment acquise Stone Island, qui a battu les attentes de près de 10% au cours du trimestre écoulé.



Oddo - qui affiche une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 66 euros sur la valeur - met en avant un dossier d'investissement 'toujours attractif' sur le long terme.



Les investisseurs ne l'entendaient pas de la même oreille, puisque l'action Moncler se repliait de plus de 0,6% jeudi à la Bourse de Milan. Le titre accuse désormais un repli de l'ordre de 26% depuis le début de l'année.





