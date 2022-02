Moncler: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 10:49

(CercleFinance.com) - Oddo indique que l'ensemble des chiffres ressort au-dessus des attentes, en particulier le chiffre d'affaires du 4ème trimestre et la marque Moncler bat les attentes de +8% et l'EBIT du 2ème semestre groupe sort lui +6% au-dessus. Suite à l'annonce de ces résultats, Oddo confirme son conseil Surperformance et abaisse son objectif de cours à 66 E (contre 71 E).



' Le groupe retrouve un niveau de performance très satisfaisant avec notamment le retour dès 2021 à une marge proche du régime de croisière ciblé, 30% ' indique l'analyste.



Oddo estime que la reprise soutenue constatée en Europe impressionne et confirme le positionnement favorable de Moncler alors que le tourisme est un peu reparti et la saison de sports d'hiver s'est cette fois déroulée normalement.



' Au final nous tablons toujours côté Moncler sur une croissance 2022 proche de +14% en publié (T1 : +18%) et nous avons légèrement remonté notre prévision de +19% à +20% pour Stone Island (en comparable). Pour 2023, nous attendons toujours +9% côté Moncler et +14% côté Stone Island ' indique le bureau d'analyses.