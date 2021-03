Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : le titre recule après un placement de titres Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'action Moncler s'inscrivait en baisse de 1,3% mercredi matin à la Bourse de Milan, à la suite de la cession de 8,2 millions d'actions jusqu'ici détenues par le directeur général du groupe, Remo Ruffini. Le bloc, qui représente 3,2% du capital, a été cédé à un prix de 48,8 euros par titre dans le cadre d'un placement accéléré, soit l'équivalent d'une décote de près de 3% par rapport au cours de clôture de mardi. A l'issue de cette opération, estimée autour de 400 millions d'euros, la holding Ruffini Partecipazioni conservera 24,2% du capital du fabricant de doudounes italien, aujourd'hui valorisé autour de 13 milliards d'euros.

