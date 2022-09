Moncler: la tendance reste 'globalement favorable' information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 14:37

(CercleFinance.com) - Le titre a perdu plus de 30% depuis le début de l'année 2022. Suite à cette forte baisse, les analystes font un point sur la valeur et confirment leurs conseils.



Oddo maintient sa recommandation Surperformance mais abaisse son objectif de cours à 49E (contre 53E) sur le titre Moncler.



La tendance reste ' globalement favorable ', estime Oddo pour qui le groupe apparaît ' raisonnablement confiant pour le 4ème trimestre en dépit du contexte '.



' Nous ne modifions pas nos prévisions annuelles à ce stade, nous ajustons légèrement 2022 (-1% CA et EBIT) où nous reflétons désormais une séquence T3/T4 plus en ligne avec le consensus ', explique l'analyste.



Pour refléter les nouveaux paramètres marché, Oddo ajuste ainsi son objectif de cours à 49E.



' Mais cet objectif de cours suggère tout de même un potentiel de revalorisation du titre à horizon 12 mois voisin de +15%. '



' Nous restons convaincus que le groupe est en mesure de croître plus vite que le marché total du luxe sur les prochains exercices ', termine Oddo.



Jefferies maintient également son opinion Achat sur le titre mais met à jour son objectif de cours (+4% à 52,0 E).



' Les points forts de MONC restent inchangés de même que la surperformance relative, mais la volatilité croissante probable ne justifie pas l'expansion des multiples à l'heure actuelle ', estime l'analyste. ' Cela dit, la faiblesse actuelle du cours de l'action offre un potentiel de hausse. '



Et d'expliquer les variations de son objectif de cours : ' Nous continuons de considérer MONC comme l'une des marques les plus performantes et n'ajustons que légèrement notre multiple EV/EBIT cible, de 16x à 15,5x ; ceci conduit à un objectif de cours à 12 mois de 52,0 E, soit un PE de 24x et un rendement du FCF de 3% '.



Stifel a réaffirmé sa recommandation 'conserver' sur Moncler dans sa dernière analyse sur la valeur, tout en ajustant son objectif de cours de 53 à 55 euros, avec des prévisions de profit opérationnel (EBIT) 2022-23 rehaussées de 3%.



Stifel adopte une vision un peu plus constructive sur Moncler, 'compte tenu de la franche sous-performance du cours de Bourse et des fondamentaux à long terme intacts' du fabricant italien de vêtements d'hiver haut de gamme.