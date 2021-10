Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : hausse de 56% du chiffre d'affaires à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Moncler publie un chiffre d'affaires de 1177 ME au titre des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 56% à change constants par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est surtout portée par le dynamisme de la marque Moncler dont le chiffre d'affaires progresse de 36% pour représenter désormais plus de 85% du CA du groupe. La marque Stone Island a quant à elle enregistré un CA à 9 mois de 156 ME. Remo Ruffini, p.d.-g. de Moncler met en avant des résultats ayant dépassé les prévisions et indique préparer le groupe à renforcer sa présence sur de nouveaux segments du luxe. Au titre du seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 555 ME, soit une progression de 55% par rapport au 3e trimestre 2020.

Valeurs associées MONCLER MIL -0.07%