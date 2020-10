Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : gagne 1%, les ventes du T3 dépassent les attentes Cercle Finance • 23/10/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le fabricant italien de doudounes de luxe Moncler a enregistré une baisse de 23 % de son chiffre d'affaires sur neuf mois, alors que ses ventes étaient encore affectées par la pandémie de Covid-19. Moncler a déclaré que son chiffre d'affaires était tombé à 765 millions d'euros pour les premiers mois de l'année, contre 995 millions d'euros pour la même période en 2019. A taux de change constant, les ventes ont diminué de 22 %, a indiqué le groupe. Les analystes ont toutefois souligné que les revenus du troisième trimestre ont été de 362 millions d'euros, un chiffre supérieur au consensus de 341 millions d'euros, tandis que la croissance organique des ventes du groupe de -14% a également battu le consensus de -18%. Cette performance permet aux actions de gagner plus de 1 % à la Bourse de Milan.

Valeurs associées MONCLER MIL +2.39%