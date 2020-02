Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : en retrait après ses résultats 2019 Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Moncler lâche 2,7% à Milan, au lendemain de la publication par le fabricant de vêtements d'hiver d'un bénéfice net en hausse de 9% à 361,5 millions d'euros au titre de 2019, avec une marge d'EBITDA ajustée de 35,3% contre 35,2% en 2018. A près de 1,63 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du groupe italien a augmenté de 15% en données publiées et de 13% à taux de changes constants, cette dernière croissance s'étant accélérée au dernier trimestre (+16%). Un dividende de 0,55 euro par action sera proposé au titre de l'exercice écoulé, soit un montant global de 138,8 millions d'euros, pour une position de trésorerie nette de 662,6 millions d'euros à fin décembre.

Valeurs associées MONCLER MIL -1.59%