Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : en forte hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 07/12/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant italien de vestes en duvet sont en tête des hausses de l'indice FTSE MIB, en hausse de près de 5%, alors qu'UBS a relevé son objectif de cours de 37 à 43 euros. UBS, qui a une notation 'neutre' sur les actions, a augmenté ses estimations 2021/22 pour la société, en citant sa 'bonne dynamique', mais pense également que les bonnes nouvelles sont déjà prises en compte par le marché. Moncler a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec une autre entreprise italienne, Sportswear Company, qui détient la marque Stone Island, pour développer 'une nouvelle vision commune du luxe'. Moncler a annoncé qu'il partagera avec Stone Island son expérience pour exploiter l'important potentiel de croissance en particulier en Amérique et sur les marchés asiatiques ainsi que dans le canal 'direct au consommateur' (DTC).

Valeurs associées MONCLER MIL +5.00%