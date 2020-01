Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 29/01/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Moncler avance de 1,4% à Milan, sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 44 à 46 euros sur le titre du fabricant de vêtements d'hiver haut de gamme. Malgré 'une note de prudence sur l'activité actuelle' étant donné le coronavirus, 'avec peu de visibilité et donc un profil de risque accru', le broker estime que 'les dynamiques sous-jacentes semblent encore vigoureuses avec une surperformance relative en cours'.

Valeurs associées MONCLER MIL +3.40%