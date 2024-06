Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moncler: dans le rouge avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Moncler perd 3% à Milan, sur fond de propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre de la maison de vêtements d'hiver haut de gamme, mais avec un nouvel objectif de cours abaissé de 69 à 65 euros.



Dans le contexte d'une croissance désormais en ralentissement et mentionnant une base de comparaison très difficile au quatrième trimestre, le bureau d'études abaisse ses prévisions pour Moncler et intègre des paramètres de marché moins favorables.





Valeurs associées MONCLER 57.34 EUR MIL -3.08%