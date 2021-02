Moncler : BoA reste à 'achat' après les résultats

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réaffirme sa recommandation 'achat' sur Moncler avec un objectif de cours porté à 57 euros, soulignant que le fabricant italien de vêtements d'hiver a battu les attentes 'à tous les niveaux' lors de sa dernière publication.

Il note ainsi des ventes au détail au quatrième trimestre en hausse de 5%, en amélioration de 23 points par rapport au troisième, la plus élevée dans son secteur du luxe, et une marge opérationnelle du second semestre 'plus élevée que jamais' à 39%.

'2021 bénéficiera des hausses de prix, de 15 ouvertures de magasins, des Jeux olympiques d'hiver en Chine et de l'augmentation des dépenses marketing', ajoute le broker, pour qui la reprise est 'plus rapide que prévu' et le consensus 'trop bas'.