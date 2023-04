Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Moncler grimpe de 5% à Milan, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance', jugeant que le fabricant de vêtements d'hiver demeure un dossier convaincant, avec un objectif de cours remonté de 63,5 à 67,8 euros.



'La franchise devrait continuer à faire la course en tête en début 2023', juge l'analyste, qui remonte ses prévisions en organique pour la marque Moncler sur 2023, tout en laissant ses prévisions groupe 2023/2024 inchangées en raison des changes.





Valeurs associées MONCLER MIL +4.95%