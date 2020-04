Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler : baisse de -18% des ventes au premier trimestre Cercle Finance • 23/04/2020 à 11:54









(CercleFinance.com) - Le groupe italien Moncler a annoncé hier une baisse des ventes au premier trimestre 2020, interrompant ainsi 24 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres. Moncler a ainsi indiqué que son chiffre d'affaires avait atteint 310 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre un consensus d'environ 305 millions d'euros. Au taux de change actuel, les ventes ont baissé de 18% d'une année sur l'autre. Les ventes au détail sont notamment en baisse de 19%, à 236,3 millions d'euros, à taux de change constants, tandis que les ventes en gros ont baissé de 15% à 73,8 millions d'euros.

Valeurs associées MONCLER MIL -1.13%