Momenta 6880.HK , développeur chinois spécialisé dans la conduite autonome, a annoncé mercredi avoir lancé à Munich, en collaboration avec Uber UBER.N , un projet pilote de trajets autonomes supervisés, une étape vers la mise en place d’un service de mobilité autonome en Allemagne.
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L'Office fédéral allemand des transports motorisés a délivré à Momenta les autorisations nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pilote, a précisé Momenta.
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Ce service, gratuit et à but non commercial, couvrira dans un premier temps une zone délimitée du nord de Munich, notamment les quartiers situés à proximité du Parc olympique, avant de s’étendre à d’autres zones
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Fondée en 2016 et cotée à Hong Kong, Momenta a déployé ses systèmes d’aide à la conduite dans plus de 1,4 million de véhicules de constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz, BMW BMWG.DE , Audi et Volkswagen VOWG.DE
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