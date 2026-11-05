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Molson Coors recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Molson Coors Beverage TAP.N reculent de 2,9 % à 41,89 dollars avant l'ouverture du marché

** Le brasseur table désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires net de 1 % à 2 % en 2026, à devises constantes, contre une fourchette de 1 % à -1 % prévue précédemment

** Il révise ses prévisions de déclin du BPA sous-jacent pour l'exercice, de 11 %-15 % à 16 %-19 %

** Il invoque les répercussions macroéconomiques mondiales et le comportement des consommateurs

** Indique que le ralentissement de la tendance mondiale des volumes de bière observé aux deuxième et troisième trimestres devrait se poursuivre au quatrième trimestre

** Le chiffre d’affaires net et le BPA ajusté du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations

** Depuis le dernier cours de clôture, l’action TAP a reculé d’environ 8 % depuis le début de l’année

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MOLSON COORS RG-B
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