Molina plonge après avoir publié des prévisions de bénéfices pour 2026 très inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont plongé d'environ 30 % dans les échanges avant bourse vendredi après que l'assureur santé américain a prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street, les coûts médicaux ayant augmenté dans ses plans de santé soutenus par le gouvernement.

Il a également annoncé qu'il se retirerait des plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage en 2027 en raison de la sous-performance de l'activité.

À l'instar de ses homologues, la société a été confrontée à des coûts élevés, ce qui l'a amenée à abaisser ses prévisions à plusieurs reprises l'année dernière.

"Nous pensons que le déséquilibre entre les taux et la tendance fait de 2026 une année de creux pour les marges du secteur Medicaid", a déclaré Joseph Zubretsky, directeur général de Molina.

Molina vend principalement des plans Medicaid aux Américains à faible revenu et offre également une couverture dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), plus connue sous le nom d'Obamacare.

Ces plans subventionnés par le gouvernement, qui sont basés sur le revenu, comprennent une réserve d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs couvrant une part disproportionnée de membres plus malades.

Bien que Molina ait considérablement réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026, la sensibilité des bénéfices de l'entreprise à la pression potentielle sur les marges de Medicaid est considérable, a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.

Molina prévoit un bénéfice ajusté par action d'au moins 5,00 $ en 2026, bien en dessous de l'estimation des analystes de 13,76 $, selon les données de LSEG.

La société a déclaré qu'elle quitterait le programme Medicare Advantage Part D du gouvernement fédéral en 2027, une activité qui génère environ 1 milliard de dollars de primes annuelles en fournissant une couverture de médicaments sur ordonnance aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

La sous-performance de cette activité a réduit les prévisions pour 2026 d'un dollar par action, tandis que le déploiement d'un nouveau contrat Medicaid en Floride a réduit les bénéfices d'un montant supplémentaire de 1,50 dollar par action.