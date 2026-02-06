Molina Healthcare s'effondre en raison de la faiblesse de ses prévisions de bénéfices pour 2026, entraînant ses pairs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
6 février - ** Les actions de l'assureur santé américain Molina Healthcare MOH.N chutent de 27,7 % à 127,73 $ avant le marché
** MOH a annoncé jeudi soir qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté d'au moins 5 $ par action pour 2026, bien en dessous de l'estimation des analystes de 13,76 $ - données compilées par LSEG
** La société s'attend à ce que le ratio annuel des coûts médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, soit de 92,6% par rapport à l'estimation de 89,78%
** Les actions des assureurs de santé UnitedHealth UNH.N , Centene CNC.N ont baissé de 1% et 7%, respectivement; Humana
HUM.N a baissé de 1,4% avant le marché
** L'action MOH a chuté de 40 % en 2025
