Molina Healthcare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts médicaux

Molina Healthcare MOH.N a réduit mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, anticipant une hausse des coûts des soins médicaux qui pèsera sur ses résultats pour le reste de l'année.

Les actions de l'assureur santé ont baissé de plus de 15% dans les échanges prolongés.

Les dépenses plus élevées liées aux réclamations des patients dans les plans Medicare soutenus par le gouvernement pour les adultes plus âgés et les changements dans l'inscription aux plans Medicaid pour les personnes à faible revenu ont nui aux assureurs.

Molina prévoit un bénéfice ajusté d'environ 14 dollars par action pour l'année, alors que ses prévisions précédentes étaient d'au moins 19 dollars par action.