 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 307,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Molina Healthcare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts médicaux
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2, détails à partir du paragraphe 3)

Molina Healthcare MOH.N a réduit mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, anticipant une hausse des coûts des soins médicaux qui pèsera sur ses résultats pour le reste de l'année.

Les actions de l'assureur santé ont baissé de plus de 15% dans les échanges prolongés.

Les dépenses plus élevées liées aux réclamations des patients dans les plans Medicare soutenus par le gouvernement pour les adultes plus âgés et les changements dans l'inscription aux plans Medicaid pour les personnes à faible revenu ont nui aux assureurs.

Molina prévoit un bénéfice ajusté d'environ 14 dollars par action pour l'année, alors que ses prévisions précédentes étaient d'au moins 19 dollars par action.

Valeurs associées

MOLINA HEALTHCAR
194,880 USD NYSE -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank