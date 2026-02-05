 Aller au contenu principal
Molina Healthcare prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison de la hausse des coûts médicaux
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Molina Healthcare MOH.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, car il s'attend à ce que l'augmentation des coûts de ses plans Obamacare pèse jusqu'en 2026.

Elle prévoit que le bénéfice ajusté de 2026 sera d'au moins 5 $ par action, en dessous de l'estimation des analystes de 13,76 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société basée à Long Beach, en Californie, ont chuté de près de 32 % dans les échanges prolongés.

Molina a déclaré que les prévisions de bénéfices annuels étaient grevées de 2,50 $ par action diluée, dont 1,50 $ par action diluée en raison de la mise en œuvre du nouveau contrat Medicaid CMS de Floride , et 1 $ par action diluée en raison de la sous-performance du produit Medicare Advantage Part D traditionnel.

"Nous pensons que le déséquilibre entre les taux et la tendance fait de 2026 une année creuse pour les marges du secteur Medicaid. Même à ce point bas du cycle, nous continuons à produire des marges positives avant impôts dans Medicaid", a déclaré le directeur général Joseph Zubretsky.

La société s'attend à ce que le revenu annuel des primes soit d'environ 42,2 milliards de dollars, soit une baisse de près de 2 % par rapport à l'année 2025. Les analystes s'attendaient à 45,46 milliards de dollars.

