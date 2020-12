Mois de novembre record sur les marchés européens

Dans le sillage des résultats prometteurs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, le CAC 40 a connu un mois record à la hausse, comme de nombreuses autres places boursières du continuent.

(illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après un Novembre 2020 en fanfare, les marchés européens ont conclu le mois avec des prises de bénéfices lundi 30 novembre, après avoir vécu des semaines fastes, portés par les perspectives de normalisation de la vie économique grâce au développement des candidats-vaccins. Presque toute l'Europe a fini dans le rouge. Paris a cédé 1,42%, Londres 1,59%. Francfort, longtemps positif, a fini en baisse de 0,33%. La tendance de la journée est "due à des prises de bénéfices et, dans une moindre mesure, aux préoccupations concernant la crise sanitaire elle-même", estime David Madden, analyse de CMC Markets.

+20% à Paris, +25% à Madrid

Sur le mois, Paris gagne 20%, Francfort presque 15% et Londres plus de 12%. Les bourses du sud de l'Europe réalisent des performances encore supérieures, après +25% pour Madrid et +23% à Milan. Jamais les indices européens et le CAC40 en particulier n'auront gagné autant de terrain sur un mois.

Le rebond du mois a d'abord été impulsé par le résultat du scrutin du 3 novembre, avec l'accession de Joe Biden à la Maison-Blanche, qui sera toutefois limité dans l'application de son programme par un Sénat penchant toujours côté républicain, avant l'élection de deux derniers sièges en janvier. Surtout, plusieurs laboratoires autour du monde, Pfizer et BioNTech les premiers le 9 novembre, ont annoncé des résultats prometteurs pour leurs candidats-vaccins contre le Covid-19.

"Cette hausse s'est-elle fait vite? Oui. Projette-t-elle beaucoup de choses qui vont prendre du temps? Oui aussi", analyse Mikael Jacoby, responsable du courtage Europe continentale à Oddo Securities.

L'appétit des investisseurs s'est calmé au fil de novembre: l'annonce autour des vaccins du jour, la demande d'autorisations du laboratoire américain Moderna pour son candidat-vaccin aux États-Unis et en Europe, n'a pas fait réagir les investisseurs. Pour le dernier mois de l'année, les analystes de Saxo Banque restent "confiants sur la tournure des Bourses, avec une poursuite de la phase haussière en perspective". Ils se méfient cependant de plusieurs rendez-vous décisifs, comme "un accord sur le Brexit, idéalement finalisé pour le sommet européen des 10 et 11 décembre" ainsi que "le risque de shutdown" (mise à l'arrêt du gouvernement fédéral par manque de financement de l'État) aux États-Unis autour de cette même date.