Moins de décès en Italie mais les nouvelles contaminations repartent à la hausse

ROME, 1er avril (Reuters) - Avec 727 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, l'Italie déplore mercredi 13.155 morts liées au coronavirus, a annoncé l'Agence de Protection civile qui souligne qu'il s'agit du bilan quotidien le moins important depuis le 26 mars. Le 27 mars, la Protection civile avait fait état de 919 morts supplémentaires, soit la pire journée. Le bilan était ensuite passé à 889 décès samedi, 756 dimanche, 812 lundi et 837 mardi. En revanche, le nombre de nouvelles contaminations a progressé plus fortement que la veille, avec 4.782 nouveaux cas recensés contre 4.053 sur la précédente période de 24 heures. Depuis l'apparition de l'épidémie, le 21 février, l'Italie a enregistré 110.574 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2. Sur ce nombre, 16.847 sont considérés comme guéris, un millier de plus que la veille (15.729). La Protection civile recense par ailleurs 4.035 personnes en soins intensifs, douze de plus que la veille. L'Italie compte pour quelque 30% de l'ensemble des décès officiellement provoqués par le Covid-19 à travers le monde. (Crispian Balmer version française Henri-Pierre André)

