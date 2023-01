Mohamed Kallala nommé responsable mondial des métiers de Natixis CIB

En 2005, il rejoint Natixis et devient responsable des activités de conseil spécialisé dans l'immobilier. En 2010, Mohamed est nommé responsable des financements immobiliers puis devient, en 2016, responsable mondial de l'activité investment banking.

(AOF) - Mohamed Kallala sera en charge des métiers de la banque de grande clientèle, après en avoir été co-responsable pendant plus de deux ans. Il continue à être membre du comité de direction générale du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE. Cette nomination est effective au 1er février. Mohamed Kallala débute sa carrière en 1993 en tant que trader ALM chez BNP Paribas avant d'être nommé, en 1995, directeur du département fusions-acquisitions de Crédit Agricole Indosuez. En 2000, il fonde Global Equities Corporate Finance.

