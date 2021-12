Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moët Hennessy: l'UE autorisé l'acquisition de Tannico information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Tannico, basée en Italie, par Moët Hennessy et Campari basée aux Pays-Bas.



Tannico est active, en particulier en Italie, dans la vente au détail en ligne de vins et spiritueux par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence étant donné que Moët Hennessy et Campari n'auraient pas la capacité ni l'incitation de restreindre l'accès des producteurs de vin et de spiritueux et grossistes concurrents aux détaillants en ligne, en particulier en Italie.







