Moderna : vise la neutralité carbone à l'horizon 2030

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui un objectif de zéro émission nette de carbone dans le monde d'ici 2030. ' Nous sommes fiers de cet objectif ambitieux que nous nous sommes fixé, car nous visons à placer Moderna parmi les leaders mondiaux de la gestion de l'impact des déchets de notre activité et de la réduction des ressources naturelles que nous utilisons, afin de promouvoir une croissance durable à long terme', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Dans ce cadre, Moderna compte notamment mettre en oeuvre les éléments qui permettront de lancer un programme ESG complet. Le laboratoire prévoit aussi de recourir davantage aux énergies renouvelables ou encore d'investir dans un bâtiment haute performance pour son Moderna Science Center, à Cambridge (Massachusetts).

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -5.04%