Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: vaccin Covid autorisé dès l'âge de 6 mois au Canada information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier que Santé Canada avait approuvé l'utilisation de son vaccin a ARNm contre le Covid, Spikevax, chez les enfants de 6 mois à 5 ans, via l'injection de 2 doses de 25 µg chacune.



Jusqu'à présent, les enfants de moins de 5 ans étaient le seul groupe d'âge non encore éligible au Canada pour la vaccination contre la COVID-19.



'Cette décision de Santé Canada confirme l'efficacité et l'innocuité du vaccin de Moderna dans ce dernier et important groupe d'âge. Avec cette annonce, les parents et les soignants ont maintenant la possibilité de protéger ces très jeunes enfants, un groupe à haut risque d'infection dans lequel les autres mesures de prévention sanitaire, comme le port de masque, ne sont pas toujours réalisables', a commenté Patricia Gauthier, p.d.-g. de Moderna Canada.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -6.61%