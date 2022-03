Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: vaccin Covid autorisé chez les 6-11 ans au Canada information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier soir que Health Canada avait approuvé l'utilisation de son vaccin Covid chez les 6-11 ans, via l'injection de deux doses de son sérum de 50 µg chacune.



'Health Canada a été le premier organisme de réglementation à approuver pleinement notre vaccin contre la COVID-19, et nous sommes ravis qu'ils aient franchi cette étape importante pour étendre cette autorisation aux enfants âgés de 6 à 11 ans ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Cette annonce fait suite à la récente autorisation de ce même vaccin dans le même groupe d'âge en Australie et dans l'Union européenne.







