Moderna: va ouvrir un centre de solutions aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 10:08

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier son intention d'établir un Enterprise Solutions Hub aux Philippines. Le Moderna Enterprise Solutions Hub fournira des services commerciaux dans toute la région Asie-Pacifique, où Moderna est actuellement présente sur six marchés. Moderna prévoit également d'établir des opérations commerciales aux Philippines.



' Les Philippines disposent d'une combinaison essentielle de talents et d'expertise en matière de services aux entreprises, ce qui en fait un excellent endroit pour s'étendre efficacement et fournir un soutien régional ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' Notre partenariat avec Moderna souligne la position des Philippines dans la promotion des soins de santé et la lutte contre les menaces sanitaires émergentes ', a ajouté Jose Manuel G. Romualdez, ambassadeur de la République des Philippines aux États-Unis.



Moderna fournira des solutions d'entreprise aux Philippines, à l'instar de ses homologues de Varsovie, en Pologne, et d'Atlanta, aux États-Unis, qui ont été créés en mai 2021 et en mars 2022.



Le Hub accueillera dans un premier temps du personnel financier, de pharmacovigilance, médical et des ressources humaines, en plus des fonctions commerciales, afin de soutenir les activités directes de Moderna aux Philippines.