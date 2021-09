Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : va livrer 20M de doses de son vaccin Covid au Pérou information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un accord avec le Pérou portant sur la livraison de 20 millions de doses de son vaccin Covid à compter du premier trimestre 2022. Le laboratoire rappelle que son vaccin n'est pour l'instant pas approuvé pour une utilisation au Pérou mais assure travailler avec les régulateurs pour obtenir les approbations nécessaires avant sa distribution.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -3.80%